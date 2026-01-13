Fiber ağ, dünya’nın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Eylül sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 408 olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 757'dir." ifadelerini kullandı.

"MOBİL VE SABİT HATLARDAN YAKLAŞIK 82 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

2025 yılının üçüncü çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,5 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 99,1 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi " açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNE KIYASLA EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE OLDU



Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı üçüncü çeyreğinde, 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı." dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ifade ederek "30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 203 milyon oldu." açıklamasında bulundu.

FİBER UZUNLUK YÜZDE 11,7 ARTTI



2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit abone, 77,3 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Toplam 98,2 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 26,3'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1'lik bir oranla da 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olmuş ve yüzde 11,7 oranında artış gerçekleşti. Böylece fiber ağımız, Dünya'nın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti."