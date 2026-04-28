Fikir savaşlarında galip gelmenin 5 anahtarı

Küresel rekabetin yeni sahasında artık fabrikalar kadar fikirler de önemli hale geldi. Özellikle KOBİ'ler için patent ve marka, yalnızca hukuki bir kalkan değil, doğrudan bir büyüme aracı, hatta çoğu zaman bir "rekabet silahı" olarak ifade ediliyor. Son dönemde Türkiye'de KOBİ'lerin bu alanda ciddi bir uyanış yaşadığı görülüyor. Dijitalleşmenin etkisiyle marka ihlallerinin daha hızlı tespit edilebilmesi, e-ticaretin sınırları kaldırması ve küresel pazarlara erişimin kolaylaşması, fikri mülkiyetin değerini katladı. Artık bir ürünün kalitesi kadar, o ürünün fikri olarak ne kadar iyi korunduğu konuşuluyor.

MEVZUATLARA HAKİM OLMAK ŞART

Ancak bu yeni dönemin kendi riskleri de var. Yanlış yapılan bir başvuru, eksik bir koruma stratejisi ya da uluslararası pazarlarda geç kalınmış bir tescil süreci; KOBİ'ler için telafisi mümkün olmayan kayıplar doğurabiliyor. Tam da bu noktada patent ve marka vekilliği, klasik bir "başvuru takibi" hizmetinin çok ötesine geçerek şirketlerin büyüme stratejisinin merkezine yerleşiyor.

TOBB Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı Kemal Yamankaradeniz, mesleğin kapsamını ve önemini SABAH'a değerlendirdi. Yamankaradeniz'e göre patent ve marka vekilliği yalnızca teknik bir süreç değil, yeniliklerin korunmasından ticari değere dönüşmesine kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip. "Patent ve marka vekilliği buluşların, markaların, tasarımların ve coğrafi işaretlerin korunması sürecinde başvuru sahiplerini temsil eden, uzmanlık gerektiren bir meslek" diyen Yamankaradeniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bu rol yalnızca işlem takibiyle sınırlı değil. Yenilikçi fikirlerin araştırılmasından başvurunun doğru hazırlanmasına, markaların doğru şekilde konumlandırılmasından hakların korunmasına kadar sürecin tamamını kapsayan bir danışmanlık alanı. Bu çerçevede vekillik hizmeti, şirketlerin yalnızca haklarını korumakla kalmıyor; aynı zamanda rekabet avantajı yaratacak stratejik kararların da temelini oluşturuyor. Patent ve marka vekilleri, müvekkillerine gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunamaz, garanti veremez ve tüm süreçleri şeffaf şekilde yönetmekle yükümlüdür. Aynı zamanda meslek doğası gereği globaldir. Paris Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar çerçevesinde vekiller, temsil ettikleri marka ve buluşların farklı ülkelerde de korunması için çalışır." Özetle patent ve marka vekilliği, artık sadece bireysel şirketlerin değil, Türkiye ekonomisinin de stratejik alanlarından biri haline gelmiş durumda."



KOBİ'LER İÇİN EN KRİTİK NOKTALAR



Uluslararası tescil refleksi: Sadece Türkiye'de değil, hedef pazarlarda da marka ve patent koruması sağlanmalı.

Erken başvuru stratejisi: "Ürün çıktıktan sonra" değil, fikir aşamasında koruma başlatılmalı.

Dijital marka güvenliği: Domain, sosyal medya ve e-ticaret platformlarında marka bütünlüğü korunmalı.

Doğru sınıflandırma ve kapsam: Yanlış kategori seçimi, markayı fiilen korumasız bırakabiliyor.

Profesyonel yönetim: Sürecin teknik değil stratejik bir uzmanlık alanı olduğu unutulmamalı.