Filyos Türkiye’yi dünyaya bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şehir Buluşmaları"nda kapsamında bulunduğu Zonguldak'ta "Yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Ortada büyük bir resim var. Güçlü Türkiye resmi" dedi. Bakan Uraloğlu, şehirde ulaşım ve haberleşme yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getirerek, kentin inşa ettikleri tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve Filyos Limanı ile uluslararası lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacağını anlattı. Uraloğlu, şunları anlattı: "4 Haziran 2021'de hizmete açılan Filyos, Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu. Yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresine dönüşecektir. Ayrıca doğalgaz arama ve çıkarma çalışmaları sırasında Kanuni ve Fatih sondaj gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yaptı. Ardında yükselen organize sanayi alanıyla da bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları oluşturacaktır."