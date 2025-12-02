Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek’in başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldığı toplantıda Türkiye'nin ekonomik görünüm ve finansal piyasalardaki kritik gelişmeleri değerlendirildi.

2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri ödeme sistemlerinde usulsüzlük oldu. Komite, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına yönelik alınabilecek tedbirleri görüştü.

Bir diğer önemli başlık ise yatırım fonlarıydı. Toplantıda, serbest fonlar ve para piyasası fonlarında son dönemde yaşanan gelişmeler ile bu finansal enstrümanların istikrar üzerindeki etkilerini yönetmek amacıyla alınabilecek "makro ihtiyati tedbirleri" değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan basın duyurusu şu şekilde:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında bugün (2 Aralık 2025) toplanmıştır.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Öte yandan POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır.

Serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki son dönem gelişmeler ele alınmış ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileri ile alınabilecek makro ihtiyati tedbirler değerlendirilmiştir.

Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."