Giriş Tarihi: 2.03.2026 08:54

Finansal İstikrar Komitesi'nden olası risklere karşı 'kararlılık' mesajı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, jeopolitik gerileme işaret edilerek "Olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır" denildi.

DHA
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Bakan Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

