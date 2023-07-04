Finansal kesim dışı firmaların döviz borcu geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ait finansal kesim dışı firmaların döviz varlık ve yükümlükleri verilerini yayımladı. Nisan 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2023 verilerine göre varlıklar 5 milyar 247 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 219 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 85 milyar 562 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mart 2023 dönemine göre 6 milyar 466 milyon dolar azaldı.



Nisan 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 5 milyar 575 milyon dolar ve 391 milyon dolar artarken, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 621 milyon dolar ve 98 milyon dolar azaldı ve varlıklar 5 milyar 247 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 933 milyon dolar, 208 milyon dolar ve 78 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 219 milyon dolar azaldı.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2023 dönemine göre 443 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 521 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 956 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 185 milyon dolar azaldı.



Nisan 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150 milyar 211 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 66 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mart 2023 dönemine göre 5 milyar 370 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.