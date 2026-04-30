Finansal raporlamada yeni dönem: BDDK’dan kapsamlı düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kamuya açıklayacağı finansal tablolar ile bu tablolara ilişkin açıklama ve dipnotları düzenleyen tebliğde değişikliğe gitti. Söz konusu düzenleme, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle katılım kalkınma ve yatırım bankaları da tebliğin kapsamına dahil edildi.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

"Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, mevcut metnin tanımlar bölümüne 19 Aralık 2025 tarihli Katılım Esaslı Uyum Tebliği'nde yer alan "katılım kalkınma ve yatırım bankaları" ifadesi eklendi.

İFADELER YENİDEN DÜZENLENDİ

Düzenleme doğrultusunda tebliğin çeşitli maddelerinde geçen "katılım bankalarınca" ibareleri, "katılım bankaları ile katılım kalkınma ve yatırım bankalarınca" şeklinde güncellendi. Ayrıca 4'üncü maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "bin" ifadesi "milyon" olarak değiştirildi.

TABLOLAR VE DİPNOTLAR GÜNCELLENDİ

Tebliğin 11 ve 13'üncü maddelerinde bulunan tablolara "Fonlar" satırı eklendi. Dipnot tarafında ise katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına yönelik yeni ayrımlar oluşturuldu. Bu kapsamda "Bankalar Katılım Fonu", "Katılım Fonu YP" gibi kalemler ile kalkınma ve yatırım bankalarına özgü açıklamalar dipnotlara dahil edildi.

KREDİ KARŞILIKLARINDA YENİ DÜZENLEME

16'ncı maddede yapılan değişiklikle, standart nitelikli ve yakın izlemedeki kredilere ilişkin karşılık tabloları yeniden şekillendirildi. TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı karşılığı ayıran ve ayırmayan bankalar için farklı tablo ve dipnot kullanımına açık şekilde yer verildi. Bu ayrım, katılım bankaları ile katılım kalkınma ve yatırım bankalarını da kapsayacak biçimde genişletildi.

DİĞER MADDELERDE DE GÜNCELLEME

17'nci maddede bazı "toplanan fonlar" ifadeleri "katılım fonu" olarak değiştirildi. 19 ve 22'nci maddelerde yer alan "katılım bankaları" ibareleri de genişletilerek "katılım bankaları ile katılım kalkınma ve yatırım bankaları" şeklinde revize edildi.

EKLER DE YENİLENDİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte tebliğin EK 1, EK 2, EK 3, EK 5 ve EK 6 bölümlerinde de değişikliğe gidildi.

