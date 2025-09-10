Fitch küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

ABD EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Verilerin ABD ekonomisindeki yavaşlamaya dair kanıtlar sunduğu belirtilen raporda, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,8 olan büyüme hızının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 2,1 olmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, efektif tarife oranındaki yükselişin tüketici enflasyonuna yansımasının henüz sınırlı kaldığı, ancak bunun yılın ilerleyen dönemlerinde artmasının beklendiği ifade edildi.

Yüksek enflasyonun reel ücret artışını yavaşlatacağı ve 2025'te halihazırda belirgin şekilde yavaşlayan tüketici harcamalarını olumsuz etkileyeceği ifade edilen raporda, istihdam artışının da belirgin şekilde yavaşladığı aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın ABD Merkez Bankasını (Fed) faizleri tahmin edilenden daha hızlı düşürmeye ikna edebileceği vurgulanan, eylül ve aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimleri ile 2026'da üç faiz indiriminin daha beklendiği aktarıldı.