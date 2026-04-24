Fitch Rating, Türkiye Varlık Fonu’nun görünümünü revize etti

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) görünümünü "Pozitif"ten "Durağan" seviyesine indirirken, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "BB-" olarak korudu. Kuruluş, bu kararın Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünün de aynı şekilde "Pozitif"ten "Durağan"a revize edilmesinin ardından alındığını duyurdu.

Fitch, kamuya bağlı bir yapı olarak değerlendirdiği TVF'nin notunu ülke kredi notuyla aynı seviyede tuttuğunu ve bunun, olağanüstü bir durumda kamu desteğinin "neredeyse kesin" olduğu yönündeki kanaate dayandığını bildirdi. Bu yaklaşımın, fonun "b+" düzeyindeki bağımsız kredi profiliyle birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Kuruluş, "neredeyse kesin" destek beklentisinin; güçlü karar alma ve denetim mekanizmaları, kamu politikası rolünün devamlılığı ve bulaşma riski gibi başlıklarda "çok güçlü", geçmişte sağlanan destek örneklerinde ise "güçlü" değerlendirmelere dayandığını ifade etti. Diğer ana not belirleyici unsurlarda ise herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

