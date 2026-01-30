Fitch Ratings: Makroekonomik riskler 2026’da Türk bankalarındaki etkisini sürdürecek

Fitch Ratings'in yayımladığı son rapora göre, büyük ölçekli Türk bankalarının kredi notları Türkiye'nin ülke notu ve yurt içi faaliyet ortamına olan yüksek hassasiyetini sürdürmeye devam ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Ocak 2026'da ülke görünümündeki revizyon ve özel bankalar için operasyonel çevre skorunda kaydedilen iyileşmeye paralel olarak, söz konusu bankaların görünümünü Durağan'dan Pozitif'e yükseltti.

Raporda yer alan bilgilere göre, yedi büyük bankanın tamamının Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notları Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki ülke notu ile uyumlu bulunuyor. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli kredi notlarının ise Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki ülke tavanı tarafından sınırlandığı ifade ediliyor.

KâRLILIK DİRENÇLİ SEYRİNİ KORUYOR

Fitch, zorlu makroekonomik koşullar ve uygulanan makroihtiyati önlemlere rağmen büyük bankaların kârlılığının genel olarak dayanıklı kaldığına dikkat çekti. Net faiz marjlarındaki toparlanmanın ve ücret-komisyon gelirlerinin, makul seviyelerdeki iş hacimleriyle birlikte kârlılığı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

KREDİ KALİTESİNDE ZAYIFLAMA SİNYALİ

Varlık kalitesi cephesinde, yüksek ancak gerileme eğilimindeki faiz ve enflasyon ortamında özellikle teminatsız bireysel krediler ile KOBİ kredilerinde bozulma gözlendiği aktarıldı. Fitch, 2026 yılında tüm kredi segmentlerinde ilave bir bozulma öngörmekle birlikte, bunun bankacılık sektörü açısından yönetilebilir seviyelerde kalacağını değerlendirdi.

Raporda ayrıca, büyük Türk bankalarının uluslararası borçlanma piyasalarında başlıca ihraççılar olmayı sürdüreceği; ancak yüksek finansman maliyetleri ve küresel risk primlerine olan hassasiyet nedeniyle ihraçların daha çok fırsatçı bir yaklaşımla gerçekleştirileceği vurgulandı.