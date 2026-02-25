Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 09:52

Fitch Ratings: Türkiye bankaları gelişen piyasalarda kredi büyümesine öncülük etti

Fitch’e göre, Türkiye bankaları 2025’in ilk yarısında gelişen piyasa bankalarının kredi büyümesine öncülük etti. Ortalama kredi artışı yüzde 12 olurken, Türkiye etkisiyle gelişen Avrupa bankaları yüzde 31’lik büyüme sağladı; mevduatlar ise ortalama yüzde 2 daraldı.

Fitch Ratings, 2025'in ilk yarı finansallarıyla Gelişen Piyasalar En Büyük Bankalar İzleme Raporu'nu güncelledi. Rapor, toplam varlıkları 48 trilyon doları aşan ve sermaye piyasalarında yoğun borçlanma yapan 142 büyük gelişen piyasa bankasını kapsıyor. Güncellemede yedi yeni banka da veri setine eklendi.

Veri seti, son beş mali yılın aktif ve pasif kalemleri, likidite, kârlılık ve sermaye yeterliliğine dair temel oranları içeriyor.

Raporun sonuçlarına göre, 2025'in ilk yarısında gelişen piyasa bankalarının ortalama kredi büyümesi yıllıklandırılmış bazda yüzde 12 oldu. Bu büyümede gelişen Avrupa bankaları yüzde 31 ile öncülük etti; büyümenin büyük kısmı Türkiye'deki bankalardan kaynaklandı. Latin Amerika bankalarında brüt krediler ortalama yüzde 8 artarken, özellikle Brezilya bankaları katkı sağladı. Mevduat tabanı ise ortalama yüzde 2 daraldı.

Net faiz marjı (NIM) 1Y25'te genel olarak yüzde 4,2 seviyesinde yatay seyretti. Bölgesel bazda NIM'ler çoğunlukla hafif gerilerken, Afrika bankalarında oran 2024'teki yüzde 5,7'den yüzde 6,2'ye yükseldi. Bu artışın büyük ölçüde Nijerya'daki bankalardan kaynaklandığı belirtildi.

