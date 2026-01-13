Fitch Ratings ve S&P Global’den ABD’ye kredi notu uyarısı

S&P: FED'İN GÜVENİRLİĞİ ABD İÇİN KİLİT

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings de Fed'in güvenilirliğini ABD ülke notu için kilit bir güç unsuru olarak gösterdi. S&P Global Ekim ayındaki bir raporunda, "siyasi gelişmeler Amerikan kurumlarının gücünü ve uzun vadeli politika yapımının etkinliğini veya Fed'in bağımsızlığını etkilerse" notların "baskı altına girebileceğini" söyledi.

S&P Global Ekim raporunda "Fed'in güvenilirliğini benzersiz olarak görmeye devam ediyoruz. Bu, ABD'nin parasal esnekliğini ve doların birinci sınıf uluslararası rezerv para birimi rolünü destekliyor - bunların her ikisi de ülke notunun kilit bileşenleridi" dedi.

Pazartesi günü son gelişmeler hakkında yorum yapması istendiğinde, bir S&P sözcüsü kredi kuruluşunun önceki raporlarına atıfta bulundu.