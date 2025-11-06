Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 6.11.2025 12:42 Son Güncelleme: 6.11.2025 12:49

Fitch Ratings'ten Türk bankaları için 2026'da "kâr artışı" beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türk bankaları için 2026 beklentisini açıkladı. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, faiz indirimlerinin başlamasının Türk bankalarının kârlılığını destekleyeceğini belirterek, 2026’da bankaların bu yıla göre daha güçlü bir kârlılık sergilemesini beklediklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç İstanbul'da düzenlenen "Fitch Türkiye Etkinliği"nde Türk Bankalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu sene için bir "skor" aksiyonu aldıklarını ve Türk bankalarının faaliyet ortamı skorunu ülke notunun bir not altından, ülke notuyla aynı seviyeye getirdikleri bilgisini paylaşan Kılınç, bu notlarla ilgili en önemli kriterin politikalar olduğunu dile getirerek, "Özellikle para politikasında bir devamlılık vardı. Türkiye'de bankalara baktığımızda, örneğin sermaye yeterliliği bize göre yeterli. Bizim CET1 dediğimiz ya da ana sermaye oranı yüzde 14-14,5 seviyelerinde. Biz bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber bankaların birçok ihraçları oldu. Bunlar da toplam sermaye yeterliliğini destekleyecek nitelikte. Bunların yabancı para olması da olası yabancı para risklerine karşı bir anlamda koruma görevi görüyor" diye konuştu.

Bankaların aktif kalitesindeki takipteki kredi oranında artış görüldüğünü anlatan Kılınç, bunun kendileri için beklenen bir senaryo olduğuna dikkati çeken Kılınç, banka karşılıklarının genel olarak yeterli ve aktif kalitesindeki artışla takipteki kredilerin yönetilebilir seviyede olduğunu düşündüklerini söyledi.

Faiz indirimlerinin başlamasıyla bankaların karlılıklarının destekleneceğini belirten Kılınç, "Gelecek yıl bankaların karlılıklarının bu yıla göre görece daha iyi olacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

