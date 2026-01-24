Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.01.2026 01:19 Son Güncelleme: 24.01.2026 01:30

Fitch Ratings’ten yeni karar: Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi!

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

AA Ekonomi
BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Fitch, Temmuz 2025'te Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak korumuştu. Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunan not için Fitch'in mevcut seviyeyi koruması bekleniyordu. Moody's, ise son olarak Türkiye'nin kredi notunu "B1" seviyesinden daha iyi seviyeye, "Ba3" seviyesine yükseltmiş ve görünümü "durağan" olarak belirlemişti. Türkiye'nin para politikası uyumu ve makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme sinyallerinin bir yansıması olarak değerlendiren Moody's'in kredi notunu "Ba3", görünümünü ise "durağan" olarak koruması bekleniyor.

S&P NİSAN'DA AÇIKLAYACAK

Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak açıklayan Standard & Poor's (S&P) ise 2026 yılı için hazırladığı rapor takvimini iki aşamalı olarak planladı. S&P'nin Türkiye ekonomisine dair analizlerini içeren raporların yayımlanacağı ilk tarihi 17 Nisan 2026 ikinci tarihi ise 16 Ekim 2026 olarak duyurdu. Türkiye'nin notunun yükselmesi, devletin ve özel sektörün daha düşük faizle borçlanmasını, CDS primlerinin gerilemesini ve TL varlıklara talebin artmasının önünü açacak.

