Fitch Ratings’ten yeni karar: Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi!

BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Fitch, Temmuz 2025'te Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak korumuştu. Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunan not için Fitch'in mevcut seviyeyi koruması bekleniyordu. Moody's, ise son olarak Türkiye'nin kredi notunu "B1" seviyesinden daha iyi seviyeye, "Ba3" seviyesine yükseltmiş ve görünümü "durağan" olarak belirlemişti. Türkiye'nin para politikası uyumu ve makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme sinyallerinin bir yansıması olarak değerlendiren Moody's'in kredi notunu "Ba3", görünümünü ise "durağan" olarak koruması bekleniyor.