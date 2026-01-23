Fitch ve Moody’s Türkiye’nin kredi notu için kararını açıklıyor

S&P NİSAN'DA AÇIKLAYACAK

Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak açıklayan Standard & Poor's (S&P) ise 2026 yılı için hazırladığı rapor takvimini iki aşamalı olarak planladı. S&P'nin Türkiye ekonomisine dair analizlerini içeren raporların yayımlanacağı ilk tarihi 17 Nisan 2026 ikinci tarihi ise 16 Ekim 2026 olarak duyurdu.

Türkiye'nin notunun yükselmesi, devletin ve özel sektörün daha düşük faizle borçlanmasını, CDS primlerinin gerilemesini ve TL varlıklara talebin artmasının önünü açacak.