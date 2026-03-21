Fitch’ten 6 aylık kriz senaryosu! Petrol fiyatları 170 dolara sıçrayabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasalarına etkisine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Kuruluş, Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanmasının petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceği uyarısında bulundu.
6 AYLIK SÜREÇTE 170 DOLAR RİSKİ KAPIDA
Fitch'in değerlendirmesine göre, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrol fiyatlarının 2026 genelinde ortalama 120 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu süreçte fiyatların 130 ile 170 dolar aralığına kadar sıçrayabileceği, yılın son bölümünde ise yaklaşık 90 dolar seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor.
3 AYLIK KAPANMADA 130 DOLAR SENARYOSU
Daha kısa süreli, 3 aylık kapanma senaryosunda ise Brent petrolün kapanma süresi boyunca ortalama 130 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yıl sonuna doğru ise fiyatların yeniden 90 dolar civarına gerileyebileceği tahmin ediliyor. Bu durumda 2026 yılı ortalamasının yaklaşık 100 dolar olabileceği ifade ediliyor.
TEMEL SENARYO 70 DOLAR, ANCAK RİSKLER YUKARI YÖNLÜ
Fitch, 2026 yılı için temel Brent petrol beklentisini 70 dolar olarak korurken, savaş öncesinde bu tahminin arz fazlası nedeniyle 63 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. Ancak mevcut jeopolitik gelişmelerin bu beklentiyi ciddi şekilde yukarı çekebileceği vurgulandı.
GÜNLÜK 15 MİLYON VARİLLİK ARZ RİSKİ
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel petrol arzında günlük yaklaşık 15 milyon varillik kayba yol açabileceği belirtildi. Bununla birlikte, sınırlı miktarda petrol geçişinin tamamen durmayabileceği de ifade edildi.
BELİRSİZLİK VE RİSK PRİMİ YÜKSEK
Fitch, petrol piyasalarında dalgalanmanın süreceğini vurgulayarak, jeopolitik risk priminin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamada, çatışmanın süresi, Hürmüz Boğazı'nın ne kadar süre kapalı kalacağı ve petrol akışındaki kesintilerin boyutuna ilişkin belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi.