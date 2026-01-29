Fitch’ten 9 Türk bankasına ’olumlu’ not görünümü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünde yukarı yönlü bir revizyona gitti. Buna göre söz konusu bankaların not görünümü "durağan" seviyeden "pozitif"e çıkarıldı.

Fitch'in konuya ilişkin açıklamasında, bankaların uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarının ise "BB-" olarak korunduğu belirtildi. Görünümde yapılan bu değişikliğin, Fitch'in geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e yükseltmesiyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülke notu görünümündeki bu iyileşmenin; Eylül 2024'teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışa, dış kırılganlıkların daha da azalmasına, rezervlerin kalitesindeki güçlenmeye ve döviz cinsinden koşullu yükümlülüklerdeki gerilemeye işaret ettiği ifade edildi.

Kredi notu görünümü "pozitif"e yükseltilen bankalar ise Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.