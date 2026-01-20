Fitch’ten Grönland yorumu

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka ve 7 diğer Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladığı ve bunun Grönland'ın satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirttiği anımsatıldı.

Avrupa Birliğinin (AB) resmi tepkisinin, Avrupalı liderlerin tırmanan bir misilleme sarmalından veya ABD'nin Avrupa savunmasına olan taahhüdünün daha da zayıflamasından kaçınmak istediğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, bazı liderlerin ise Trump yönetiminin bu adımıyla sınırı aştığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin Grönland ile ilgili tarifeleri uygulayıp uygulamayacağının belirsiz olduğu vurgulanarak, tarifelerin, Amerikalılar için fiyatları artırmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Söz konusu yüzde 10'luk tarifenin ekonomik etkisinin, ülkelerin ticaret bağımlılığına göre farklılık göstereceğine değinilen açıklamada, 2027 sonuna kadar Avrupa gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) Fitch'in temel senaryosuna kıyasla yaklaşık yüzde 0,5 azaltabileceği, yüzde 25'lik tarifenin ise GSYH üzerindeki bu etkiyi ikiye katlayacağı belirtildi.

AVRUPA'NIN TEPKİSİNİN NİSPETEN SINIRLI KALMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, ABD'nin tarifeleri uygulansa da şu aşamada güvenlik kaygıları nedeniyle AB'nin tepkisinin nispeten sınırlı kalmasının beklendiği aktarıldı.

AB'nin Mayıs 2025'te hazırladığı, ABD'den yapılacak 95 milyar avro tutarındaki ithalatı hedef alacak önlemleri devreye almayı tartıştığına işaret edilen açıklamada, ancak daha güçlü bir Avrupa tepkisinin de mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tarife kaynaklı ticaret ve büyüme etkilerinin dışında, transatlantik gerilimlerin ülkelerin kredi notları açısından temel riskinin, NATO'nun sürdürülebilirliği ve kolektif savunma taahhüdünün güvenilirliğinin zayıflayabileceği olduğuna dikkati çekildi. Bu durumun, Rusya kaynaklı gerilimleri daha olası kılabileceği ifade edildi.

&NBSP;"AVRUPA'DA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA BASKISI GÜÇLENECEK"

Açıklamada, güçlü kamu maliyesi ve yüzde 30'un altındaki genel devlet borcunun GSYH'ye oranıyla Grönland'ın olası kaybının Danimarka'nın kredi notu üzerinde sınırlı etkisi olacağı ancak ülkenin ikinci tur siyasi ve jeostratejik etkilerden etkilenebileceği bildirildi.

ABD ile yaşanan gerilimlerin, Avrupa'da savunma harcamalarını artırma baskısını güçlendireceğine işaret edilerek, "Doğu ve kuzey Avrupa ülkelerinin yanı sıra Almanya, savunma harcamalarını halihazırda daha hızlı artırmaktadır ve son gelişmeler, bu süreci hızlandırabilir. Daha doğrudan jeopolitik tehditlerle karşı karşıya olmayan Avrupa ülkelerinde ise savunma harcamalarının artışı daha yavaş bir seyir izleyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.