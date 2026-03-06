Fitch’ten ’Hürmüz’ için yeni senaryo! 1 ay kapalı kalmasına ekonomiler dayanabilir mi?

HÜRMÜZ BİR AY KAPALI KALIRSA NE OLUR?

Fitch'in analizine göre, değerlendirme Boğaz'ın bir aydan kısa süreliğine kapalı kalacağı ve enerji üretimi ile ulaştırma altyapısında ciddi bir hasar oluşmayacağı varsayımına dayanıyor. Bu çerçevede:

Hürmüz Boğazı'ndan hidrokarbon ihracatlarının büyük kısmını gerçekleştiren Umman dışındaki Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri ve Irak, geçişin etkilerinden farklı derecelerde etkilenecek.

Özellikle Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Katar, ihracatlarının %87–95'ini Boğaz üzerinden yapıyor. Irak ve Katar'da üretimin önemli bir kısmı zaten durdurulmuş durumda.