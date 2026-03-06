Fitch’ten ’Hürmüz’ için yeni senaryo! 1 ay kapalı kalmasına ekonomiler dayanabilir mi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının bölgedeki Orta Doğu ülkeleri üzerinde farklı ekonomik etkiler yaratacağını ancak tüm ülkelerin mevcut kredi derecelendirme seviyeleri kapsamında bu etkileri absorbe edebileceğini açıkladı.
HÜRMÜZ BİR AY KAPALI KALIRSA NE OLUR?
Fitch'in analizine göre, değerlendirme Boğaz'ın bir aydan kısa süreliğine kapalı kalacağı ve enerji üretimi ile ulaştırma altyapısında ciddi bir hasar oluşmayacağı varsayımına dayanıyor. Bu çerçevede:
Hürmüz Boğazı'ndan hidrokarbon ihracatlarının büyük kısmını gerçekleştiren Umman dışındaki Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri ve Irak, geçişin etkilerinden farklı derecelerde etkilenecek.
Özellikle Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Katar, ihracatlarının %87–95'ini Boğaz üzerinden yapıyor. Irak ve Katar'da üretimin önemli bir kısmı zaten durdurulmuş durumda.
HER HAFTA GSYH DÜŞÜCEK
2025 sevkiyat verileri ve varil başına 85 dolar petrol fiyatı varsayımı temel alınarak, her bir hafta süren kapatma, bu dört ülkenin hidrokarbon ihracat gelirlerinde GSYH'nin yaklaşık %0,4'lük bir düşüşüne yol açacak.
Bir kısmı depolardaki hidrokarbon satışlarıyla telafi edilebilse de, tam telafi mümkün görünmüyor.
Fitch Ratings, bu senaryonun bölge ekonomileri üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını ve mevcut kredi notlarının bu durumları karşılayacak düzeyde olduğunu vurguluyor.