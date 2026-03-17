Fitch’ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Kısa süreli çatışma yönetilebilir

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayında Türk lirasındaki değer kaybını kontrol altına almak için gerçekleştirdiği müdahalelerin maliyetine de yer verildi. Buna göre söz konusu adımların toplam maliyetinin 20 milyar doların üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Buna rağmen, mevduat dolarizasyon oranında şu ana kadar belirgin bir artış gözlenmediği belirtildi.

11 Mart itibarıyla swap hariç net döviz rezervlerinin 57 milyar dolar seviyesinde olduğu, bu rakamın 2025 yıl sonuna kıyasla sınırlı bir gerilemeye işaret ettiği ifade edildi.