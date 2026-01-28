Fitch’ten Takasbank’a olumlu revizyon

Fitch Ratings, bankanın Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) 'BB-' seviyesinde, Ulusal Uzun Vadeli Notu'nu ise 'AAA(tur)' düzeyinde teyit etti. Takasbank'ın 'bb-' seviyesindeki Yaşayabilirlik Notu'nda (VR) da herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, bu not kararının Türkiye'nin Uzun Vadeli IDR görünümünün durağandan pozitife çevrilmesinin ardından alındığı ifade edildi. Kuruluş, 23 Ocak 2026 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak korurken, görünümünü pozitife yükseltmişti.