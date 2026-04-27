Fitch’ten Türk Telekom kararı: Görünümü revize edildi

TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAĞLILIK ETKİLİ

Kuruluş, Türk Telekom'un faaliyetlerinin büyük ölçüde Türkiye ekonomisine bağlı olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunun, Türkiye'nin ülke tavanı olan "BB-" seviyesinden etkilendiği ifade edildi.

GELECEK NOT DEĞİŞİMLERİ TÜRKİYE İLE PARALEL

Fitch, görünümde yapılan revizyonun, ülke tavanının kredi notuyla uyumlu hareket etmesi durumunda Türk Telekom'a yönelik olası not değişikliklerinin de Türkiye'nin kredi notu hareketleriyle yüksek korelasyon göstereceği beklentisini yansıttığını kaydetti.

