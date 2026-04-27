Fitch’ten Türk Telekom kararı: Görünümü revize edildi

Fitch Ratings, Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a indirdi. Kuruluş, buna karşın şirketin mevcut kredi notlarını teyit etti.
KARARIN ARKASINDA ÜLKE NOTU VAR
Fitch, bu adımın 10 Nisan 2026'da Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünün de "Pozitif"ten "Durağan"a düşürülmesinin ardından geldiğini belirtti.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAĞLILIK ETKİLİ
Kuruluş, Türk Telekom'un faaliyetlerinin büyük ölçüde Türkiye ekonomisine bağlı olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunun, Türkiye'nin ülke tavanı olan "BB-" seviyesinden etkilendiği ifade edildi.
GELECEK NOT DEĞİŞİMLERİ TÜRKİYE İLE PARALEL
Fitch, görünümde yapılan revizyonun, ülke tavanının kredi notuyla uyumlu hareket etmesi durumunda Türk Telekom'a yönelik olası not değişikliklerinin de Türkiye'nin kredi notu hareketleriyle yüksek korelasyon göstereceği beklentisini yansıttığını kaydetti.