Fitch’ten Türk Telekom kararı: Görünümü revize edildi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.04.2026 15:26

Fitch Ratings, Türk Telekom’un uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü “Pozitif”ten “Durağan”a çekerken, şirketin tüm kredi notlarını teyit etti.

  • ABONE OL

Fitch Ratings, Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a indirdi. Kuruluş, buna karşın şirketin mevcut kredi notlarını teyit etti.

KARARIN ARKASINDA ÜLKE NOTU VAR

Fitch, bu adımın 10 Nisan 2026'da Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünün de "Pozitif"ten "Durağan"a düşürülmesinin ardından geldiğini belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAĞLILIK ETKİLİ

Kuruluş, Türk Telekom'un faaliyetlerinin büyük ölçüde Türkiye ekonomisine bağlı olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunun, Türkiye'nin ülke tavanı olan "BB-" seviyesinden etkilendiği ifade edildi.

GELECEK NOT DEĞİŞİMLERİ TÜRKİYE İLE PARALEL

Fitch, görünümde yapılan revizyonun, ülke tavanının kredi notuyla uyumlu hareket etmesi durumunda Türk Telekom'a yönelik olası not değişikliklerinin de Türkiye'nin kredi notu hareketleriyle yüksek korelasyon göstereceği beklentisini yansıttığını kaydetti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#FİTCH RATİNGS #TÜRK TELEKOM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA