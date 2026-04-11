Fitch’ten Türkiye için takvim dışı karar

OLAĞAN TAKVİM DIŞI KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Fitch, bu değerlendirmeyi planlı takvim dışında yayımlamasına da açıklık getirdi. Kuruluş, mevcut düzenlemelerin ani ve önemli değişimlerde planlı tarih beklenmeden güncelleme yapılmasına imkân tanıdığını belirtti.

Türkiye için bir sonraki planlı kredi notu gözden geçirme tarihi ise 17 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

Fitch, 2026 yılı enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 27'ye yükseltti. 2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

Kuruluş, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle cari açığın 2026'da büyüyeceğini, 2027'de ise daha da genişleyeceğini öngördü. Petrol fiyatlarında varil başına 20 dolarlık ek artışın, cari açığı milli gelirin yüzde 1'inden fazla artırabileceği ve enflasyonu da yukarı yönlü tetikleyebileceği ifade edildi.