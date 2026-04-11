Fitch’ten Türkiye için takvim dışı karar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a indirdi.
DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ JEOPOLİTİK RİSK
Fitch, görünüm revizyonunun temel gerekçesi olarak İran savaşının başlamasının ardından Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşü gösterdi. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını desteklemek amacıyla 50 milyar doların üzerinde döviz satışı yaptığına dikkat çekildi.
Kuruluş, savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin enerji ithalatına yüksek bağımlılığı da riskleri artıran başlıca unsur olarak öne çıkarıldı.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ VURGULANDI
Fitch değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi profilini destekleyen unsurlar da sıralandı. Buna göre güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı, görece düşük kamu borcu, zor dönemlerde dış finansmana erişim kapasitesi ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı olumlu faktörler arasında yer aldı.
Ancak kronik yüksek enflasyon, para politikasına yönelik siyasi baskılar, tekrarlayan kur krizi riski, rezervlerin dış borca kıyasla sınırlı kalması ve kurumsal zayıflıklar kredi notu üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
OLAĞAN TAKVİM DIŞI KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Fitch, bu değerlendirmeyi planlı takvim dışında yayımlamasına da açıklık getirdi. Kuruluş, mevcut düzenlemelerin ani ve önemli değişimlerde planlı tarih beklenmeden güncelleme yapılmasına imkân tanıdığını belirtti.
Türkiye için bir sonraki planlı kredi notu gözden geçirme tarihi ise 17 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.
ENFLASYON VE CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ
Fitch, 2026 yılı enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 27'ye yükseltti. 2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.
Kuruluş, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle cari açığın 2026'da büyüyeceğini, 2027'de ise daha da genişleyeceğini öngördü. Petrol fiyatlarında varil başına 20 dolarlık ek artışın, cari açığı milli gelirin yüzde 1'inden fazla artırabileceği ve enflasyonu da yukarı yönlü tetikleyebileceği ifade edildi.
PARA POLİTİKASI VE BÜYÜME BEKLENTİSİ
Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1 Mart'ta gecelik borç verme faizini yüzde 40'a yükseltmesini, enflasyonla mücadelede sıkı duruşun sürdürüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Büyüme tarafında ise Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,6 büyümesi, 2027'de ise yüzde 4,2'ye hızlanması bekleniyor.
Açıklamada, önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak dış borcun 239 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bu rakamın döviz rezervlerine kıyasla yüksek kaldığı belirtildi.
Dış likidite oranının 2025 sonunda yüzde 82'den 2027'de yüzde 98'e çıkmasının beklendiği, ancak bunun hâlâ "BB" not grubunun yüzde 140 seviyesindeki medyanının altında kalacağı ifade edildi.
Fitch ayrıca, eşel mobil uygulamasının yeniden devreye alınmasıyla sağlanan mali desteğin, yüksek enerji fiyatlarının enflasyona yansımasının yaklaşık üçte ikisini sınırladığını da vurguladı.