Fitch’ten Türkiye Varlık Fonu değerlendirmesi

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nu (TVF) Türkiye'nin mevcut kredi notu ile uyumlu bir kamu bağlantılı kuruluş olarak değerlendirirken, fonun notlarının doğrudan ülke notuna paralel belirlendiğini ifade etti. Bu kapsamda TVF'nin kredi notu ve görünümünün, Türkiye'nin "BB-/Pozitif" seviyesini yansıttığı belirtildi.

Raporda, olağanüstü durumlarda devletin TVF'ye destek sağlama olasılığının "neredeyse kesin" olduğu vurgulandı. Bu güçlü kamu desteği beklentisinin, fonun kredi notunun bağımsız finansal profilinden ziyade ülke notuyla eşitlenmesinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.

Öte yandan Fitch, TVF'nin bağımsız kredi profilinde iyileşmeye gitti. Kuruluş, finansal göstergelerdeki toparlanmayı gerekçe göstererek bu notu "b" seviyesinden "b+" seviyesine yükseltti.

Ayrıca değerlendirmede, mevcut jeopolitik gelişmelerin TVF'nin mali yapısı üzerinde önemli bir baskı oluşturmasının beklenmediği ifade edildi. Fonun gelirlerinin ağırlıklı olarak yurt içi yatırımlardan sağlanması nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı doğrudan bir hassasiyet taşımadığı da vurgulandı.