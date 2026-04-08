Fiyatı artırmadan %30 rekor büyüme

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026 yılının ilk çeyreğinde üretim ve fon büyüklüğünde dikkat çekici bir performans sergiledi. Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Mart 2026 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak 53,8 milyar TL'ye yükseltti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, yılın ilk çeyreğinde küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere rağmen dengeli finansal büyümenin sürdürüldüğünü belirtti.

KASKODA YÜZDE 36 BÜYÜME YAKALANDI

Çakmak, özellikle bireysel sağlık ve kasko sigortalarında fiyat artışına gidilmeden büyüme sağlandığını vurgulayarak, "Enflasyonla mücadele ve erişilebilir sigortacılık vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin yanında yer aldık. Sağlık branşında 5,7 milyar TL, bireysel kasko branşında ise yüzde 36 büyüme ile 5,3 milyar TL prim üretimine ulaştık." dedi. Şirket, yılın ilk çeyreğinde branş bazında en yüksek büyümeyi genel zararlar segmentinde kaydetti. Bu branşta prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 21,1 milyar TL'nin üzerine çıktı.

FON BÜYÜKLÜĞÜ YARIM TRİLYON OLDU

Türkiye Sigorta'nın liderliğini sürdürdüğü tarım sigortaları branşında prim üretimi yüzde 69 büyüme ile 18 milyar TL'ye, yangın ve doğal afet branşında ise yüzde 21 artışla 12,4 milyar TL'nin üzerine ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da büyüme ivmesi devam etti. Şirketin hayat sigortası prim üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 10,6 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilginin artarak sürdüğünü belirten Taha Çakmak, gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında da güçlü bir büyüme yaşandığını ifade etti. Türkiye Hayat Emeklilik'in BES ve OKS'de devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 525,1 milyar TL'ye ulaştı.