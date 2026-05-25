Ford 5 yeni otoyla Avrupa’ya geri dönüyor

Son yıllarda Avrupa
otomobil pazarında kan kaybeden ve rekabette geri düşen Ford, Avrupa'ya geri dönüş mesajı verdi. Marka bir süredir hafif ticari araçlar dışında neredeyse Avrupa'da yok gibiydi. Ford'un yeni stratejisi, yeni küresel marka platformu "Ready-Set-Ford" sloganıyla tanıtıldı. Buna göre Ford, 2029 sonuna kadar Avrupa için üretilen tamamen yeni beş binek aracı lanse edecek. Avrupa otomobil pazarındaki eski günlerini arayan markanın planı şöyle: "Global Bronco ailesinin yeni "multi energy" üyesi kompakt bir SUV olacak. Model 2028'den itibaren Ford'un İspanya
Valencia'daki fabrikasında üretilecek. B segmentinde yeni bir elektrikli hatcback üretimi planlanıyor. Bunun yanı sıra ralli mirasından gelen tasarım dilini ve sürüş dinamiklerini şehir kullanımına uygun elektrikli küçük bir SUV üretilecek. Ayrıca yine ralli ruhu taşıyan iki yeni crossover modeli, 2029 sonuna kadar yeni ürün gamına katılacak."