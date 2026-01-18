Fransız Bakan açıkladı: Gümrük vergileri ABD’yi olumsuz etkileyecek

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 15:39

Fransız Bakan, Trump'ın gümrük vergisi kararının ABD için olumsuz sonuçları olacağını söyledi

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirme kararının ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Genevard, Europe 1 ve CNews'e yaptığı açıklamada, Trump'ın Avrupalı ülkelere gümrük vergisi getirme kararını değerlendirdi.

Bakan Genevard, "Bu tarifeleri tırmandırmasından (Trump'ın) çiftçilerinin ve endüstrilerinin de kaybedecek çok şeyi var." dedi.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

