Garanti BBVA ve KGF’den teknoloji girişimlerine yeni destek

GARANTİ BBVA, Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimlere yönelik yeni bir kredi destek paketini hayata geçiriyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yüzde 80 kefalet desteği sunulan paket kapsamında, erken aşama teknoloji girişimlerinin büyüme ve ölçeklenme yolculuklarında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kredisi Projesi çerçevesinde sağlanan destekten, teknoloji geliştirme bölgesi yerleşkelerinde faaliyet gösteren ve kuruluş tarihinden itibaren 3 yılı aşmamış yeni girişimciler ile diğer KOBİ'ler yararlanabilecek. Program kapsamında yeni girişimciler 1 milyon liraya, diğer KOBİ'ler ise 10 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Teknoloji girişimcileri detaylı bilgi için bankanın şubelerine başvurabilecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, teknoloji girişimciliğinin Türkiye'nin gelecekteki büyüme alanlarından biri olduğunu belirtti. Kaya, girişimciliği yol arkadaşlığı, rehberlik ve uzun vadeli ortaklık yaklaşımıyla ele aldıklarını aktararak, "KGF işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni destek paketini, teknoloji girişimlerinin finansmana erişimini kolaylaştırması açısından önemli buluyoruz. Girişimcilerin ölçeklenme süreçlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

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