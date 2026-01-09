Gayrimenkul satışları 2025 yılında rekor kırdı

Türkiye genelinde 2025 yılında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan toplam gayrimenkul satışları, bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e ulaştı ve tüm zamanların en yüksek yıllık satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan gayrimenkul satışları, yıl boyunca büyük oranda artış eğilimini sürdürdü. Ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve aralık aylarında geçen yıla göre artış yaşanırken; mart, ekim ve kasım aylarında düşüş görüldü.

Aylık bazda en fazla satış aralıkta gerçekleşti. Bu ayda 458 bin 757 işlemle, tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamı kaydedilirken, yıllık bazda yaklaşık yüzde 16,1 oranında artış dikkat çekti.

2024'teki 3 milyon 66 bin 661 adetlik satışa kıyasla, 2025'teki 3 milyon 332 bin 994 satışla yeni bir rekor kırıldı. Önceki en yüksek yıllık satış ise 2022'de 3 milyon 234 bin 200 olarak gerçekleşmişti.

Tapu dairelerinde yıl boyunca toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem yapıldı. Bunların 3,3 milyonunu satışlar, 1,4 milyonunu ipotek, 508 binini intikal, geri kalanını ise düzeltme, kamulaştırma, ayırma, bağış, birleştirme ve taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler 14,8 milyon adedi geçti.

Bu süreçte tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 160,7 milyar lirası satış işlemlerinden sağlandı.