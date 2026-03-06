Gayrimenkul satışlarında avukat dönemi

Gayrimenkul satışlarında belirli bir parasal sınırı aşan işlemler için avukat zorunluluğu getirilmesine yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan çalışma, mülkiyet devirlerinde hukuki güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Planlanan düzenlemeye göre henüz belirlenmemiş olan belirli bir değerin üzerindeki taşınmaz satış ve devir işlemleri, tapu müdürlüklerinde yalnızca avukat aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamanın özellikle yüksek bedelli ve karmaşık işlemlerde hukuki belirliliği artırması hedefleniyor.