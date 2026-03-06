Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gayrimenkul satışlarında avukat dönemi
Giriş Tarihi: 6.03.2026 11:40 Son Güncelleme: 6.03.2026 11:41

Gayrimenkul satışlarında avukat dönemi

Belirli tutarın üzerindeki gayrimenkul satışlarında avukatla temsil zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis’e sunulan 12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan düzenlemenin mülkiyet işlemlerinde hukuki güvenliği artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Gayrimenkul satışlarında belirli bir parasal sınırı aşan işlemler için avukat zorunluluğu getirilmesine yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan çalışma, mülkiyet devirlerinde hukuki güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Planlanan düzenlemeye göre henüz belirlenmemiş olan belirli bir değerin üzerindeki taşınmaz satış ve devir işlemleri, tapu müdürlüklerinde yalnızca avukat aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamanın özellikle yüksek bedelli ve karmaşık işlemlerde hukuki belirliliği artırması hedefleniyor.

DOLANDIRICILIK VE HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Yeni sistemle birlikte profesyonel bir denetim mekanizması oluşturularak hatalı işlemlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, mülkiyet devri sırasında yaşanabilecek uyuşmazlıklar, dolandırıcılık vakaları ve usul hatalarının engellenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Gürlek, düzenlemenin gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede mülkiyet işlemlerinde daha güçlü bir hukuki güvenlik sağlanacağını belirtti. Gürlek, uygulamanın aynı zamanda avukatlık mesleğinin etkinliğini artıracağını ve meslek için yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Düzenlemenin ayrıntılarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

