Gayrimenkul satışlarında avukat dönemi

Gayrimenkul satışlarında belirli bir parasal sınırı aşan işlemler için avukat zorunluluğu getirilmesine yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan çalışma, mülkiyet devirlerinde hukuki güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor.
TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM
Planlanan düzenlemeye göre henüz belirlenmemiş olan belirli bir değerin üzerindeki taşınmaz satış ve devir işlemleri, tapu müdürlüklerinde yalnızca avukat aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamanın özellikle yüksek bedelli ve karmaşık işlemlerde hukuki belirliliği artırması hedefleniyor.
DOLANDIRICILIK VE HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR
Yeni sistemle birlikte profesyonel bir denetim mekanizması oluşturularak hatalı işlemlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, mülkiyet devri sırasında yaşanabilecek uyuşmazlıklar, dolandırıcılık vakaları ve usul hatalarının engellenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Bakan Gürlek, düzenlemenin gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede mülkiyet işlemlerinde daha güçlü bir hukuki güvenlik sağlanacağını belirtti. Gürlek, uygulamanın aynı zamanda avukatlık mesleğinin etkinliğini artıracağını ve meslek için yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.
Düzenlemenin ayrıntılarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.