Gayrimenkulde yapay zeka dönemi! Ev alırken artık emlakçıya değil yapay zekaya danışacağız

Türkiye'nin adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşması ve vatandaşların yapacağı bir yatırıma dair her türlü bilgiye ulaşabileceği "Değer Bilgi Merkezi"nin uygulamasında sona yaklaşıldı. Parsel sorgu sisteminde olduğu gibi taşınmazın gerçek piyasa değerini gösteren, vatandaşın kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapabileceği, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz eden yapay zeka destekli bir sistem kurulacak.

Söz konusu sistemle vatandaşlar yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı ve bu anlamda tahminleri sürece ilişkin detaylı şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Halihazırda piyasada çokça karşılaşılan ve vatandaşı rahatsız eden manipülasyonların da bu anlamda önüne geçmiş olunacak. Yapay zeka destekli yapılan gayrimenkul değerlemelerinde İstanbul'da ilan platformlarında satışta olan pek çok konutun değerinin yüzde 30-40 fazlasına ilanda olduğu görüldü.

DOLANDIRILMA RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, yapay zeka destekli sistemin bölgenin arsa değeri, yatırım getirisi, platformlarındaki ilanların ortalama değeri gibi tüm sorulara yanıt vererek dolandırılma riskini ortadan kaldırdığını anlatırken, "İnsanlar kendileri de bu tarz yapay zeka uygulamalarına istenilen bilgileri girerek gayrimenkul değeri araştırması yapabilir. Bu tarz durumlarda yatırımcılar 'yatırımdan beklentileri nedir, kısa sürede değer artışı mı bekliyorlar, kısa sürede kira getirisi mi bekliyorlar, ticari amaçla mı konut amacıyla mı kullanmayı amaçlıyorlar' sorularına yanıt bulabilir. Sonrasında talebine göre yapay zekaya gerekli, istenilen bilgileri girerek en doğru gayrimenkulü bulabilirler. Burada teknolojiden faydalanıldığı için insani risk faktörü de ortadan kalkıyor" diye konuştu.