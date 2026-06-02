Gazda yeni anlaşma

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alanında yeni bir anlaşma hayata geçirildi. Bakü Enerji Haftası kapsamında yapılan anlaşma doğrultusunda, Abşeron Sahası'ndaki yeni üretim yatırımları sayesinde 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Anlaşma Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) şirketleri arasında imzalandı. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu adımın, ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

GENİŞ İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygun maliyetli ve güvenilir enerji arzının giderek zorlaştığını belirtirken, jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve tedarik zincirindeki aksaklıkların enerji piyasalarını daha kırılgan ve oynak hale getirdiğini söyledi. Bayraktar, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle tanımlanamayacağına işaret ederek, "Enerji güvenliği bugün aynı zamanda çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, güçlü altyapı, operasyonel esneklik, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve daha geniş işbirliği gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü ifade etti. Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da işbirliğini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek" dedi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin istikrarlı şekilde arttığını kaydeden Bayraktar, "Yıl sonuna kadar Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 7.5 milyar metreküp üretime ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Bayraktar, yenilenebilir enerjinin bugün Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu da aktardı.



ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni gaz sahalarının geliştirilmesiyle üretimin artırılacağını, Azerbaycan'ın hayata geçirdiği enerji koridorlarının Avrupa'nın enerji arzında kritik rol oynadığını söyledi. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Supsa ve Güney Gaz Koridoru projelerinin stratejik önemine işaret eden Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan gazını 12 ülkenin aldığını söylemiştim. Bugün bu sayı 16'ya ulaştı. Bunların 10'u Avrupa Birliği üyesidir" dedi. Aliyev, etkinliğe gönderdiği mesaj dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.





ERDOĞAN: BÖLGENİN ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü Enerji Haftası'nın açılışına gönderdiği mesajı da okudu. Erdoğan mesajında Türkiye- Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkılarının tartışılmaz olduğunu belirtti. Erdoğan, Azerbaycan'la başlattıkları ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladıkları "Bakü-Tiflis-Ceyhan", "Bakü-Tiflis-Erzurum" ve TANAP boru hattı gibi projelere değinerek, "Azeri-Çırak-Güneşli" ve "Şahdeniz" ortaklığı suretiyle Azerbaycan'la işbirliğinin daha da derinleştiğini vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan'ın "Şafak-Asiman'daki" yeni ortaklığının bu işbirliğinin hız kesmeden sürdüğünün adeta yeni kanıtı niteliğinde olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:"Geçtiğimiz yıl hizmete giren 'Iğdır-Nahçıvan boru hattı' Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş, pekiştirmiştir. Türkiye- Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor. İnşallah, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti' projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine de katkı sunmayı temenni ediyoruz." Erdoğan mesajında, "Aynı şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın doğal kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz" ifadelerine yer verdi.



TANAP'IN ELEKTRİK VERSİYONU

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan elektrik enterkoneksiyon projesine dikkati çekti. Bayraktar, "Ben ona TANAP'ın elektrik versiyonu diyorum" dedi. Söz konusu projenin gelecekte Orta Asya'ya kadar uzanabileceğini ifade eden Bayraktar, bunun bölgesel ölçekte elektrik ticaretini ve enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi. Bayraktar, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılmasına yönelik imza töreninin önemli olduğunu belirtti.