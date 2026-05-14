Gaziantep’in küresel gücü

1992 yılından bu yana Gaziantep'te faaliyet gösteren Beşler Un, uluslararası standartlara uygun üretim anlayışıyla hem Türkiye'de hem de dünya pazarında güçlü bir marka olarak öne çıkıyor. Şirket, üretim süreçlerinde kaliteyi ön planda tutarken, sahip olduğu ISO 9001, ISO 22000, BRCGS, Helal ve Kosher belgeleriyle gıda güvenliğini garanti altına alıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGIN DAĞITIM AĞI

Beşler Un, sahip olduğu kaliteye verdiği önemin ve uluslararası ölçekte güvenilirliğinin somut göstergesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye genelinde kurduğu 70 bayilik ağı ve 300'den fazla personeli ile iç piyasada güçlü bir dağıtım ağına sahip olan firma, ürünlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırarak tüketicilere hızlı ve güvenilir erişim sağlıyor. Bu yapı, Beşler Un'un sadece üretim gücünü değil, aynı zamanda istihdama ve yerel ekonomiye katkısını da ortaya koyuyor. Aynı zamanda Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve Gaziantep Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı da olan Beşler Un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, 1992'den bu yana üretimin her aşamasında kaliteyi esas aldıklarını belirterek, "Kaliteden ödün vermeden uluslararası standartlarda üretim yapıyor; 70 bayimiz ve 300'ü aşkın çalışanımızla hem yurt içinde hem de global pazarda güven inşa etmeye devam ediyoruz. Sektörümüzün gelişimi için GUSAD ve TUSAF çatısı altında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İHRACATIN YILDIZI

Yalnızca iç piyasada değil, uluslararası alanda da önemli başarılar elde eden Beşler Un, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde aldığı ödüller ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı için bölgenin en büyük tedarikçilerinden biri olması şirketin küresel ölçekteki güvenilirliğini pekiştiriyor. Gaziantep Sanayi Odası tarafından 'Yılın Başarılı Sanayi Kuruluşu' seçilmesi ise firmanın yerel ekonomiye katkısını tescilleyen bir başka önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL REKABETTE GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Beşler Un, kalite belgeleriyle güvenilir üretim anlayışını güçlü bayi ağı ve geniş insan kaynağıyla harmanlayarak hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün güvenilir markalarından biri olmayı sürdürüyor. 1992'den bu yana istikrarlı büyümesini devam ettiren şirket hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin gıda sanayisindeki küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunuyor.