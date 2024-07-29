Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 12'lik pay alan, 28.5 milyar dolarlık ihracat ve yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkenin en önemli sektörleri arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörleri, geleceğin tekstil mühendislerine burs imkânı sunuyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilere sağlanacak burs tutarının bu yıl 20 milyon TL'nin üzerinde olacağı açıklandı. İlk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olan ve bu bölüme yerleşen öğrencilere asgari ücret kadar burs imkânı sunulacak. Sıralaması ilk 10 binde olanlara asgari ücret kadar, 10 bin ile 20 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70'i kadar, 20 bin ile 50 bin arasındakilere yüzde 50'si kadar, 50 bin ile 80 bin arasındakilere de asgari ücretin yüzde 40'ı kadar burs veriliyor.