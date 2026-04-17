Gelecek birlikte üretenlerin olacak

Gıda, beslenme ve metabolizma alanlarındaki bilimsel çalışmaların toplum sağlığına katkısını ve uygulanabilirliğini teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, büyüme yolculuğunu küresel arenaya taşıdı. Bu yıl 10'uncusu verilen ödül, Güney Amerika ülkesi Şili'ye kadar uzanarak kıtalararası boyut kazandı. Ödülün kazananı, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü'nden Biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin oldu. San Martin'in araştırması, sağlık ve sürdürülebilirliği "Döngüsel Beslenme" yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Proje, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarını kullanarak, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan, yüksek emilime sahip yenilikçi bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi (film) geliştirdi. Ağızda hızla dağılan filmler, 60 saniyeden kısa bir sürede eriyerek Vitamin B12'nin doğrudan emilimini ve sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor.

İNSANA FAYDA SAĞLAMAK

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, aile olarak, kendini bilime ve insanlığa hizmete adamış isimleri desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Ülker, şöyle devam etti: "Kurucumuz Sabri Ülker'in hayatına baktığınızda, aslında çok net bir ilke görürsünüz: İnsana fayda sağlamak... Onun 'Başarının temelinde önce çalışmak, sonra dürüstlük, sonra da kalite gelir' sözü, bizim iş yapış biçimimizin de temelini oluşturdu. 2000 yılında Sabri Bey'in liderliğinde Yıldız Holding'i kurarak başlattığımız kurumsallaşmayla Sabri Ülker Vakfı'nda da Sabri Ülker'in torunları iş başında."

HEDEF KÜRESELLEŞMEK

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker de Vakfın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu "insan sağlığına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemek" hedefini bir adım ileriye taşıdıklarını belirtti. Yahya Ülker, şu değerlendirmelerde bulundu: "İçinde bulunduğumuz çağda, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar giderek daha karmaşık hale geliyor. Gıda, beslenme, sürdürülebilirlik ve hayat kalitesi... İşte tam da bu yüzden bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz de Sabri Ülker Vakfı olarak 2009'dan bu yana tek bir soruya odaklanıyoruz: Bilim, insan hayatını nasıl daha iyi bir hale getirir? Çünkü biz şuna inanıyoruz: Bilimin gerçek değeri insan hayatına dokunduğu yerde ortaya çıkar. 10 yıl önce küçük bir adım attık. Bugün o adım, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturan bir yapıya dönüştü. Bu ödül artık sadece bir ödül değil; fikirlerin buluştuğu, iş birliklerinin doğduğu, bilimin birlikte üretildiği bir platform. Artık programımız farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren küresel bir etkileşim alanı. Çünkü biliyoruz ki geleceği kimse tek başına inşa edemez. Gelecek birlikte üretenlerin olacak. Bilim varsa umut vardır ve biz o umudu birlikte büyütüyoruz."

HAYATA DOKUNAN ÇÖZÜMLER

2025 Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nü kazanan Dr. Maria Elsa Pando San Martin ise bu anlamlı ağın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. San Martin, "Ödül kazanan çalışmam, bilimsel bilginin insan hayatına doğrudan dokunan çözümlere dönüşebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Sağlık ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan yaklaşımların, geleceğin beslenme ve halk sağlığı çözümlerinde belirleyici olacağına inanıyorum" dedi.

PATATES KABUKLARI VİTAMİN OLUYOR

San Martin liderliğindeki proje, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarını kullanarak, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan, yüksek emilime sahip yenilikçi bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi (film) geliştirmeyi hedefliyor. Ağızda hızla dağılan filmler, 60 saniyeden kısa bir sürede eriyerek Vitamin B12'nin doğrudan emilimini ve sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor. Bu yöntem, vitaminin vücut tarafından kullanılabilme oranını belirgin şekilde artırmayı hedefliyor. Projenin çevreye olan katkısı da büyük önem taşıyor. Ağızda eriyen bu filmlerin ana yapısı, gıda sanayisinde atık olarak görülen patates kabuklarından elde edilen özel bir nişastadan üretiliyor.