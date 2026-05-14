Gemi acentelerine yeni dönem: Yetki belgesi ve sermaye şartı zorunlu hale geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gemi Acenteleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme kapsamında denizcilik sektöründe faaliyet gösteren acenteler; hizmet sundukları gemi türleri ve faaliyet bölgelerine göre A, B ve C sınıfı olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Acentelerin faaliyet gösterebilmesi için bulundukları sınıfa uygun yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Yönetmelik doğrultusunda verilen yetki belgeleri, belirlenen bölge sınırları içerisinde 5 yıl süreyle geçerli sayılacak. Süre sonunda belgeler, acentelerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının yeniden incelenmesiyle yenilenecek.

Kurallara aykırı faaliyet gösteren acenteler ve personeller hakkında 10 bin liradan 400 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. İhlallerin devam etmesi durumunda ise ilgili acentelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulabilecek.

Düzenleme ile birlikte yetki belgesi ücretleri de netleşti. Buna göre A sınıfı acente belgesi için 300 bin lira, B sınıfı için 200 bin lira, C sınıfı için ise 150 bin lira ödeme yapılacak.

Sermaye şartlarında da yeni kriterler getirildi. A sınıfı acenteler için en az 5 milyon lira, B sınıfı için 1 milyon lira, C sınıfı için ise 500 bin lira ödenmiş sermaye şartı aranacak.

Şube açmak isteyen acentelerin ayrıca her şube için ek sermaye bulundurması gerekecek. Buna göre A sınıfında 100 bin lira, B sınıfında 75 bin lira ve C sınıfında 50 bin lira ilave sermaye şartı uygulanacak.

Yönetmeliğin bazı hükümleri yürürlüğe girerken, bazı maddelerin ise üç ay sonra uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

