Genç girişimciler kendi işlerini kuracak

Millî Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu ve Türkiye Halk Bankası, genç istihdamını desteklemek amacıyla iş birliğine gidiyor. Bakanlık ile Kredi Garanti Fonu ve Halk Bankası arasında genç istihdamını, üretim kapasitesini artırmak için KGF portföy garantisi ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmalarını ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, protokolle öğrencilerin eğitimlerinden sonra girişimciliklerinin destekleneceğine vurgu yaptı.

KOBİLERE KREDİ VERİLECEK

Protokol ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulacak. Kredi Garanti Fonu, Halk Bank üzerinden KOBİ'lere kredi verecek.

3.75 MİLYAR TL BÜTÇE AYRILACAK

Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrılacak. Burcu ŞEN/ANKARA