Genç mühendisler yakın uzay ile buluştu! 10.Türksat Model Uydu Yarışması’nın kazananları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın (MUY) genç mühendisleri ilk kez "Yakın Uzay" ile buluşturduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) ve AzST-K3 (Millî Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını kaydetti.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Bu yıl ilk kez yarışmamıza eklenen Yakın Uzay etabı, gençlerimizin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdi." dedi.

YARIŞMANIN ŞAMPİYONU VE İLK ÜÇ SIRALAMASI

Yaklaşık üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini açıklayan Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını açıkladı.

Uraloğlu uyduların ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladığını bildirdi. Yer istasyonundan verilen komutlara da anlık yanıt vererek görev senaryolarını uygulayan model uyduların yaklaşık 3 saat süren uçuşlarının ardından ekipler tarafından güvenli şekilde yeryüzüne indirildiğini söyledi.

Uraloğlu, teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemler tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini kaydederek, yarışmanın şampiyonunun 90.05 puan ile MERGEN (Erciyes Üniversitesi), ikincinin 85.23 ile AzST-K3 (Millî Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan), üçüncünün ise NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) takımları olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, "Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞUNDA GENÇLER BAŞROLDE"

Türksat Model Uydu Yarışması'nın yalnızca bir mühendislik yarışı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zekâ, azim ve kabiliyet sizde var." dedi.