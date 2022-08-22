Gençler "Müzekart GNS" ile Türkiye'deki tarihi mekanları ücretsiz geziyor

"TÜM ARKADAŞLARIMIZI UYGULAMAYI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Gezi rotasında konakladığı KYK yurtlarında sunulan imkanlardan memnun kaldığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"KYK yurtlarından beklentimden daha iyi performans gördüm. Hem temizlik hem yemek noktasında devletimizin gençlere güzel imkan sunduğunu gördüm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu proje sayesinde Türkiye'nin gezilebilecek bir açık hava müzesi olduğunu göstermiş oldu. 18-30 yaş arası gençlerimizin yurt dışındaki gezi ve seyahatlerinden önce Türkiye'deki müzeleri gezmelerinin önünü açmış oldu. Uygulamanın devam etmesini istiyorum. Tüm arkadaşlarımızı da bu uygulamayı kullanmaya davet ediyorum."