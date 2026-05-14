Gençler toprağı terketmiyor

Tarım uzun yıllar boyunca gençlerin uzak durduğu, terk edilen bir alan olarak anlatıldı. Köyden kente göç, yaşlanan üretici profili ve artan maliyetler bu algıyı besledi. Ancak sahadaki tablo ve resmi veriler, bu hikâyenin artık geçerli olmadığını gösteriyor. Sanılanın aksine, yeni neslin en çok devam ettirdiği ve dönüştürerek sürdürdüğü sektörlerin başında tarım geliyor. TÜİK verileri tarımın hâlâ Türkiye'nin en güçlü istihdam alanlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAĞA GEÇİŞ

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe yaklaşık 4.5 ila 5 milyon kişi çalışıyor. Bu kitlenin yaklaşık yüzde 20'sini 35 yaş altı gençler oluşturuyor. Daha dikkat çekici olan ise kuşaklar arası devamlılık. Aile işletmelerinde, baba mesleğini sürdürme oranının en yüksek olduğu sektörlerden biri tarım. Gençler toprağı terk etmiyor, tarımı kendi diliyle yeniden kuruyor. Üçüncü kuşakta tarım devam ettirenler ailelerin oranı yüzde 32 ile ilk sırada. Yeni nesil için tarım artık sadece üretim yapılan bir alan değil teknoloji, çevre ve girişimciliğin kesiştiği bir merkez. Tarım, gençler için hem anlamlı bir yaşam tercihi hem de uzun vadeli bir yatırım alanı olarak görülüyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Son beş yılda genç çiftçilere yönelik destek programlarına yapılan başvuruların yüz binleri bulması da bu yönelimin en somut göstergelerinden biri... 18-40 yaş arası girişimcilerin tarım destekleri içindeki payı her yıl artıyor. Yeni neslin tarıma yaklaşımında ölçek değil verimlilik öne çıkıyor. Sensörlü sulama sistemleriyle su tüketimi yüzde 30-40 oranında düşerken, üretimde istikrar sağlanıyor. Dikey tarım, topraksız üretim ve modern seracılık gibi alanlar özellikle genç girişimciler arasında hızla yayılıyor.