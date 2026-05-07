Gençleri işe alan şirkete 6 ay maaş, 18 ay prim desteği

Hükümet, gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona gelindi.

TEKLİF HAZIRLANIYOR

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve AK Parti'nin genç milletvekillerinin saha araştırmaları ile şekillenen, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik olarak, "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamında hazırlanan kanun teklifi Mayıs ayı içerisinde Meclis'e sunulacak. "Ne eğitimde, ne istihdamda" (NEET) diye tanımlanan "ev gençlerinin" istihdama kazandırılması ve eğitimlerine devam etmelerini amaçlayan proje hayata geçiyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kayıtlı, kalıcı çalışma imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan taslak yasa teklifine göre; İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanan prim desteğinin 18 ay olarak karşılanması tartışılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 18-25 yaş arası gençlerin işe alımında işverenlere ücret ve prim desteği sağlanacak. İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak desteklerin süresi, modele göre 6 ila 18 ay arasında değişecek. Bu durumda devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken, 18 ay da prim desteği verecek.

İSTİHDAM ŞARTLARI NE OLACAK?

İŞKUR kaydının bulunması.

18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş olması.

Uzun vadeli sigorta kollarından 90 günden fazla sigortalılığı bulunmamak.

Yükseköğretim öğrencisi olmamak.

Yabancılar ve yurtdışında çalışanlar bu destekten faydalanamayacak.

Destekler, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerleri için uygulanacak.