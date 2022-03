Gençlerin gözde mesleği aşçılık: İstihdam oranı yüzde 100! Milli Eğitim Bakanlığı bin 500’den fazla aşçı alacak

"AÇ KALACAK EN SON KİŞİ AŞÇIDIR, HER YERDE İŞ BULUR"



Özel sektörün imkanlarının fazla olduğunu ifade eden Eyüp Kalburcu (20) ise, "Bu sektörde hiçbir zaman aşçı açığı bitmez. Aç kalacak en son kişi aşçıdır. Her yerde iş bulur. 2019 yılında İstanbul'da çalıştığım firmada 6 bin lira maaş verdiler. Mezun olunca da bu sektörde çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü ise, amaçlarının evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, mesleki nitelikleri yüksek öğrenciler yetiştirip iş dünyasına kazandırmak olduğunu vurguladı. Üzümlü, her hafta çarşamba ve perşembe günleri okul restoranında düzenledikleri 'Lezzet Günleri' programına gastronomi tutkunlarını davet etti.