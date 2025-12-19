Genel sağlık sigortasında prim oranı artışı Resmi Gazete’de

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAŞLILIK PRİM ORANLARI ARTIRILDI

Kanun ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranların yüzde 20'den yüzde 21'e çıkarıldı. İşverenin ödemekle yükümlü olduğu pay yüzde 11'den yüzde 12'ye yükseltildi.

Özel ve imalat sektörüne Hazinece verilen 4 puanlık destek 2 puana indirildi.

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TAVANI YÜKSELDİ

Yüksek gelir gruplarından alınacak prim miktarını belirleyen günlük kazanç üst sınırı artırıldı. 7,5 katı olarak uygulanan üst sınır 9 kata çıkarıldı.

Ek Madde 24 ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanların borç tahsilat süreçleri netleştirildi. Buna göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları, aylıklarının yüzde 25'ini geçmemek üzere doğrudan gelirlerinden kesilerek tahsil edilebilecek.