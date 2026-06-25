Gerçek uçak parçasından kredi kartı

TÜRK Hava Yolları Miles&Smiles ile Garanti BBVA işbirliğinin 25. yılına özel uçak parçalarından kredi kartı tasarlandı. THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, THY'nin 1989 yılında başlattığı Miles&Smiles sadakat programının, Garanti BBVA ile yürüttüğü işbirliğinin 25. yılını özel bir kartla kutladığını belirterek, "Filomuzda saatlerce uçmuş bir A321 uçağımızdan alınan gerçek parçalarla üretilen kartlar, şimdi dünyayı keşif yolculuğunuzda size eşlik edecek" dedi. Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarının bugüne kadar kullanıcılarına 178 milyarın üzerinde mil kazandırdığını aktaran Olmuştur, "Toplam 17 milyon ödül bilet düzenlendi. Bu biletlerin uçuş mesafesiyle dünyanın etrafında 550 bin tur atmak mümkün. 37 yıllık deneyime sahip Miles&Smiles, bugün dünyanın önde gelen havayolu sadakat programlarından biri. 25 milyonu aşkın üyeye ve 300'den fazla markaya ulaştı" açıklamasını yaptı. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Garanti BBVA Miles&Smiles ailesi bugün 675 bin müşteriye ulaştı. Kart portföyümüz 1 milyon 300 bin adedin üzerine çıktı, son 5 yılda yaklaşık yüzde 80 büyüdü" dedi.



Akten: Eylülde faiz indirimi bekliyoruz

Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Merkez Bankası'nın temmuzda faiz yükseltilmesini beklemediklerini, eylülden sonra düşüş beklediklerini söyledi.