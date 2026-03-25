Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz" denildi. Açıklamada, enflasyonla mücadelenin kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürütüleceği mesajı verildi.

TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞTI

Küresel ekonominin, belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçtiği, bu konjonktürde Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını koruduğu belirtildi. Açıklamada "Uyguladığımız program ile finansal istikrar güçlenmiş, makroekonomik dengeler önemli ölçüde iyileşmiştir. Düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörüyle Türkiye ekonomisi birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmaktadır" denildi.

SAVAŞIN MALİYETİ MASAYA YATIRILDI

Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından izlendiği belirtilerek, "Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısı korunmaktadır " ifadesi yer aldı. Toplantıda makroekonomik gelişmelerin değerlendirildiği, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve Türkiye üzerindeki olası etkilerinin istişare edildiği ifade edilerek, "Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz" denildi.