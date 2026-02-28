Geri dönüşüm, enerji ve sağlık sektörü ile “En hızlı büyüyen 100” arasına girdi

Şirket, kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda halka arz sürecini başlatmış olup, SPK tarafından yayımlanan listede yer alarak borsa işlem kodunu netleştirmiştir. Karbon azaltım projelerini uluslararası doğrulama kuruluşu VERRA'ya tescil ettiren Türkiye'deki ilk firma olma özelliğini taşıyan şirket, sürdürülebilirlik vizyonunu bilimsel ve ölçülebilir temellere dayandırıyor. Henüz 24 yaşında şirketin temellerini atan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, TOBB'un "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesinde yer alan SAYTEK'in enerji alanındaki güçlü açılımıyla daha kurumsal ve çevre odaklı bir yapıya kavuştuğunu belirtiyor. Yıldırım, devletin sunduğu stratejik desteklerin, yerli üretim gücünü küresel pazarlara taşımada kritik bir kaldıraç görevi gördüğünü vurguluyor.

2026 yılı hedeflerini Avrupa odaklı büyüme ve sürdürülebilir enerji yatırımları üzerine kuran şirket; üretim kapasitesi, ihracat performansı ve çok disiplinli iş modeliyle dikkat çekiyor. İç pazarı önceliklendiren ancak 20'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla küresel bir vizyon çizen şirket, yeni yatırımlarıyla büyümesini ivmelendiriyor. Geri dönüşüm ve sağlık sektörlerindeki köklü tecrübesini enerji alanındaki gücüyle birleştiren şirket, hem çevresel hem de ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.