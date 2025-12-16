Geri dönüşümle ekonomiye 520 milyon avro

Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla her yıl 25 milyarın üzerinde içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılarak çevresel kirliliğin azaltılması hedefleniyor. "Depozitosu Olan Ambalajlar" logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar, iade makineleri aracılığıyla kaynağında toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

DEPOZİTO İADE MAKİNELERİ KURUMU BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Bakanlıkça yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında, "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Sakarya pilot il, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi pilot ilçe olarak belirlenirken, Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya'da da depozito iade makinelerinin kurulumu başlatıldı.

520 MİLYON AVROLUK KATKI

Sistem kapsamında cam, plastik ve metal ambalajları, depozito iade makineleri aracılığıyla kaynağında toplanacak. Bu ambalajlar, ayrıştırılmış ve temiz şekilde geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden üretimde kullanılacak. Böylece hem geri dönüşüm verimliliğinin artırılması hem de ham madde temininde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Her yıl yaklaşık 25 milyar adedin üzerinde içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasıyla çevresel kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların korunması ve şehirlerde atık yükünün hafifletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda bu dönüşüm sayesinde ekonomik değer üretilmesi de hedefleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, sistemin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon avroluk katkı sağlaması bekleniyor.

Geri kazanılan malzemelerin yeniden üretim süreçlerinde kullanılmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve döngüsel ekonomi modelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.