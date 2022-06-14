GES’te talep toplama başlıyor

Yatırımaraçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek gelire endeksi Devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor. Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde talep toplanacak. Senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak. Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak. Asgari talep tutarı 1.000 lira olarak belirlenen senetler 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senedin vadesi 6 ay olacak.Talep toplama: 15-22 HaziranValör: 24 HaziranVade: 182 günİtfa tarihi: 23 Aralık 2022Dönemsel getiri: % 5.32Yıllık bileşik getiri: % 23.04İlk kupon ödeme: 23 Eylül 2022