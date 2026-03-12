GGYD Başkanı Allıoğlu: İstikrar, güven ve refah ancak barış ortamında gelişir

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, "Bizim kültürümüzde, yalnızca kazanmak yoktur. Kazanç kadar adalet, üretim kadar ahlak, başarı kadar da sorumluluk vardır. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri de Anadolu'nun kadim mirası olan Ahilik kültürüdür. GGYD olarak bizler, bu kadim anlayışın mirasçıları olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca sürdürdükleri yardım organizasyonlarında üç binden fazla aileye ulaştıklarını kaydeden Allıoğlu, "Her bir yardım kolisi bir evin mutfağına katkı sunmanın ötesinde bu şehirde kimsenin yalnız olmadığını hissettiren güçlü bir mesajdır. GGYD'nin yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal dayanışmada da güçlü bir aktör olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

"İSTİKRAR, GÜVEN VE REFAH ANCAK BARIŞ ORTAMINDA GELİŞİR"

Allıoğlu, ABD ve İsrail'in İran ile savaşına da değinerek, çatışmaların bir an önce son bulmasını diledi. Savaşın kazananı olmayacağını dile getiren Allıoğlu, "Orta Doğu'da yaşanan savaş, yalnızca ülkeleri değil ekonomiden ticarete, toplumsal huzurdan insani değerlere kadar hepimizi etkilemektedir. İstikrar, güven ve refah ancak barış ortamında gelişir. Biz inanıyoruz ki milletlerin kaderi kendi iradeleriyle belirlenmelidir. Gerçek bağımsızlık yalnızca sınırları korumak değil; aynı zamanda siyasi iradeyi, ekonomik geleceği ve toplumsal huzuru her türlü dış müdahaleye karşı koruyabilmektir" dedi.

"KADINLARIN EŞİTLİĞİ TOPLUMU DAHA DA GÜÇLENDİRİR"

Allıoğlu, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin görüşlerini de paylaştı. Allıoğlu, yaşanan kadın cinayetlerine değinerek "Kadınların başarılarını konuşurken ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerini görmezden gelmemiz mümkün değildir. Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum geleceğe daha güçlü yürür. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Aramızdan koparılan kadınlarımızı ise saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.