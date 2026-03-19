GİB’den “1 trilyon liralık ceza” iddialarına yalanlama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ilk iki ayına ilişkin para cezaları toplam tahakkukunun, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığı zaman 107,8 milyar lira olduğunu ve haberlerde yer alan "2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
KÜMÜLATİF VERİLER YANLIŞ YORUMLANDI
GİB açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe tablolarındaki rakamların kümülatif (birikimli) verilerden oluştuğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacaklar değil, geçmiş yıllardan tahsil edilememiş tutarlar da yer almaktadır."
2026'nın ilk iki ayında görülen 1 trilyon 50 milyar liralık tahakkukun yaklaşık 942 milyar lirasının, 2025 ve önceki yıllardan devreden alacaklardan kaynaklandığı belirtildi.
GERÇEK CEZA TAHAKKUKU 107,8 MİLYAR LİRA
Geçmiş yıllardan arındırılmış cari yıl verilerine göre:
Buna göre 2026'da yıllık bazda yaklaşık yüzde 35 artış yaşandığı ifade edildi.
TAHSİLAT 42,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Para cezalarına ilişkin tahsilat rakamları da paylaşıldı.
2025'in ilk iki ayında 35,4 milyar lira olan tahsilat, 2026'nın aynı döneminde yüzde 20,5 artarak 42,6 milyar liraya yükseldi.
BÜTÇE HEDEFİNİN YÜZDE 12'Sİ GERÇEKLEŞTİ
2026 yılı için para cezalarına ilişkin bütçe hedefinin 348,4 milyar lira olduğu belirtilirken, yılın ilk iki ayında bu hedefin yalnızca yüzde 12,2'sinin tahsil edildiği kaydedildi.
GİB açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:
"2026 yılı ilk iki ayına ilişkin tahakkuku geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığımızda 107,8 milyar lira olduğu görülmektedir. Bu nedenle '1 trilyon lira ceza kesildi' yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır."