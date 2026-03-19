GİB’den “1 trilyon liralık ceza” iddialarına yalanlama

TAHSİLAT 42,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Para cezalarına ilişkin tahsilat rakamları da paylaşıldı.

2025'in ilk iki ayında 35,4 milyar lira olan tahsilat, 2026'nın aynı döneminde yüzde 20,5 artarak 42,6 milyar liraya yükseldi.

BÜTÇE HEDEFİNİN YÜZDE 12'Sİ GERÇEKLEŞTİ

2026 yılı için para cezalarına ilişkin bütçe hedefinin 348,4 milyar lira olduğu belirtilirken, yılın ilk iki ayında bu hedefin yalnızca yüzde 12,2'sinin tahsil edildiği kaydedildi.

GİB açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:

"2026 yılı ilk iki ayına ilişkin tahakkuku geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığımızda 107,8 milyar lira olduğu görülmektedir. Bu nedenle '1 trilyon lira ceza kesildi' yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır."